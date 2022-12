Al liceo Vecchi "A scuola di primo soccorso", progetto dell'Oer Trani

Nel corso della settimana appena trascorsa i volontari dell'organizzazione di volontariato OER Trani hanno presentato presso il Liceo Scientifico "V. Vecchi" il progetto "A Scuola di Primo Soccorso".In occasione dell'assemblea d'Istituto del giorno 28 novembre, i volontari hanno somministrato contemporaneamente a 5 gruppi, per un totale di circa 130 studenti tra il 3º e il 5º anno informazioni di primo soccorso suddivise in due parti.La prima parte più teorica in cui si sono trattati temi:-Cosa è il volontariato e in che ambiti si suddivide;- i vari tipi di traumi;-le ferite;-Cosa è il 118 e quando è opportuno allertarlo con le giuste modalità.La seconda parte dedicata:- al Primo Soccorso e al BLS (Basic Life Support) in età adulta e pediatrica. Gli studenti, guidati dai soccorritori, hanno provato sul campo a riconoscere una persona "colpita" da arresto cardiaco, procedendo con manichini dedicati a una corretta procedura di rianimazione cardio-polmonare.Inoltre, è stato possibile somministrare nozioni sulla ostruzione delle vie aeree e la relativa disostruzione con la manovra di Heimlich. Significativo è stato l'esito della mattinata che sembrava non voler terminare data la curiosità e le interminabili domande e osservazioni dei ragazzi che ringraziamo per la disponibilità, l'attenzione e l'ascolto che ci hanno prestato, comprendendo a fondo la qualità e l'importanza di queste nozioni salva-vita.