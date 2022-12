Al liceo scientifico oggi ospite il magistrato Francesco Caringella

Lunedì 5 dicembre 2022, nell'ambito del PCTO, riservato alle classi quinte sul tema "Comunicazione e Giustizia " alle ore 11:30, si terrà, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi di Trani, l'incontro col Magistrato Francesco Caringella che presenterà il suo nuovo libro dal titolo, La migliore bugia, un legal thriller edito da Mondadori.Nel corso dell'incontro gli studenti delle classi quinte presenteranno un proprio "project work", prodotto in merito all'attività di lettura, analisi e rielaborazione del testo del Magistrato Francesco Caringella.Si prevedono, altresì, interventi programmati da parte degli studenti, veri protagonisti attivi dell'evento, che coglieranno la preziosa occasione per interloquire direttamente col Magistrato sui rapporti tra Giustizia e Informazione. Obiettivo della manifestazione è quello di richiamare l'attenzione dei giovani e non solo sui meccanismi e cortocircuiti della nostra Legge. Con Caringella si affronterà il dilemma terribile : rischiare di assolvere un colpevole o condannare un innocente?Non è la prima volta che il magistrato barese è ospite del Liceo Vecchi: Caringella ha partecipato nel 2019 alla Settimana della cultura scientifico-tecnologica, promossa dal Liceo Vecchi, mentre ha presentato nel 2018, davanti ad un folto pubblico di studenti e docenti, il suo libro 10 lezioni sulla Giustizia per cittadini curiosi e perplessi sempre per i tipi della Mondadori.Il Liceo Vecchi, come più volte sottolineato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, ha sempre promosso percorsi di sensibilizzazione culturale sui complessi legami tra Giustizia, Informazione e Democrazia.