"La sapida commedia": un Dante tutto da gustare tra parole, musica e degustazione

Se in quest'anno di celebrazioni Dante viene proposto in tutte le salse, questa di venerdì 6 agosto si preannuncia davvero gustosa. "La Sapida Commedia - parole da gustare, cibi da ascoltare" è il tema scelto dal professor Trifone Gargano per proporre in modo ancora diverso il suo Dante sempre attuale ."Dante pop e rock" è la formula con la quale il professore di Adelfia- considerato uno dei massimi studiosi e divulgatori di Dante in Italia- sta attraversando anche quest'anno il "Bel Paese", per dirla proprio con Dante. Questa data tranese, la seconda in un poco più di un mese, si è incastonata in un tour dalla Puglia e dalla Basilicata fino al Trentino, passando per Marche e Umbria, mentre date all'estero (Spagna, Svizzera Polonia) sono state cancellate per via del Covid. E il rispetto delle norme covid consentirà l'accesso a un numero limitato di persone nel giardino di Villa Allegra, la sede di una costituenda associazione culturale che inaugura le sue attività proprio con questo evento dantesco. " È un giardino in cui abbiamo cominciato a parlare di arte di letteratura, a fare musica - ci dice Maria Angela Fionda da "Villa Allegra"- "da qui è venuta l'idea di creare un' associazione culturale per realizzare momenti di condivisione legati all'arte e all'anima. Lo spazio è piccolo ma ci consentirà di realizzare più incontri con un massimo di venti, venticinque persone nel rispetto delle normative anti covid , in serenità e nella bella atmosfera di Capirro a Trani".Parlando di gastronomia nell'ispirazione della Divina Commedia, l'intervento del professor Gargano culminerà in un aperitivo elaborato sulle citazioni gastronomiche presenti nella Divina Commedia e offerto agli ospiti, con la preziosa collaborazione dello chef Filippo Sette, noto anche per le sue partecipazioni televisive, (ultima delle quali su tv8 come cuoco rappresentante della regione Puglia). Con l'occasione saranno serviti taralli nostrani in edizioni speciali dedicate all' Inferno, al Purgatorio e al Paradiso.Le divagazioni dantesche del professore saranno accompagnate dagli interventi di un gruppo di giovani musicisti tranesi: Giampiero Grilli, Mauro Di Giglio e Nicola Ieva.L'accesso a questo incontro sarà gratuito ma riservato a un numero limitato di 25 persone, stabilito in base all' ampiezza del giardino e al rispetto delle misure anti covid. Pertanto sarà necessaria la prenotazione al numero 333 38 21 312 fino a esaurimento dei posti disponibili.