Marco Curci. Foto Adriana Fabrizio
Dante a San Toma: un successo lo spettacolo di Marco Curci a Trani

Lo spettacolo organizzato dall’associazione “Dante Alighieri” nella chiesa di San Toma ha avuto un ottimo seguito

Trani - sabato 24 gennaio 2026 16.52
Un giovane attore tranese e il Sommo Poeta; nel mezzo le musiche di Liszt e Puccini. È questo l'antefatto per spiegare cos'è andato in scena ieri nella chiesa di San Toma a Trani. Il giovane attore è Marco Curci, Un giovane attore e drammaturgo, attivo nel teatro contemporaneo tra interpretazione, scrittura assistenza alla regia. Marco Curci ha collaborato con diverse realtà come il Teatro Stabile delle Asti Medioevali - quartiere dell'Arte, la Compagnia del Sole di Bari e il Teatro dei Borgia, Solo per citare alcune delle sue numerose esperienze.

Lo spettacolo andato in scena ieri sera è stato curato proprio dal giovane talento; la lectura dantis è stata il perfetto connubio tra musica e parole: i canti I, III XXVII e XXX del Purgatorio dantesco sono stati recitati magistralmente da Marco Curci, aiutato anche dalla bellissima atmosfera creata dall'ambiente della chiesa di San Toma e dalle musiche di Franz Liszt e "Dante Synphonie."
Marco Curci ha accompagnato il pubblico nel viaggio che Dante ha affrontato insieme al poeta Virgilio nel Purgatorio, trasmettendo con grande pathos i sentimenti che lo scrittore - protagonista ha provato in ogni singolo canto. Le luci soffuse che rischiaravano le pareti di colore caldo della Chiesa, hanno creato un'atmosfera raccolta, intima ma allo stesso tempo solenne, dove anche le ombre erano parte integrante della recitazione. Le musiche hanno completato questa scenografia che ha come punto di fuga la figura del giovane attore al centro dell'altare.
