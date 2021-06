Dante e l'architettura, a Trani la lectio magistralis del professor Francesco Tateo

Francesco Tateo, professore emerito dell'Università di Bari, eminente studioso di letteratura italiana e autore di fondamentali lavori su Dante, terrà il 30 giugno, alle ore 18, una Lectio magistralis su "Dante e l'architettura". L'evento, congiuntamente organizzato dai Comitati Dante Alighieri di Barletta e di Trani, con il patrocinio dell'Assessorato alle Culture del Comune di Trani e dell'Ordine degli Architetti BAT e con la collaborazione di numerose associazioni culturali di Trani e del territorio, si svolgerà nel magnifico scenario della Cattedrale di Trani messa a disposizione per l'occasione dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta e Bisceglie.La Lectio si inserisce in un originale percorso di studio sul rapporto di Dante in particolare con la scienza geometrica e sul suo ricordo di figure connesse con l'arte gotica e romanica; senza dimenticare la complessa 'architettura' dei regni ultraterreni.