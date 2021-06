Dante pop rock, oggi la lezione spettacolo con il professor Trifone Gargano

Avrà luogo oggi alle 19 anziché alle 18 come inizialmente previsto, a causa della eccezionale ondata di caldo torrido, l'evento organizzato dal Club per l'Unesco di Trani insieme alla sede di Trani della società Dante Alighieri, alla sezione Fidapa di Trani e alla associazione TraniNostra con il patrocinio del Comune di Trani, in villa comunale.Il professor Trifone Gargano terrà la sua lezione spettacolo dal titolo "Dante pop e rock" nel piazzale Piazzolla, nel cuore della Villa Comunale di Trani. La lezione spettacolo indaga la presenza attiva di Dante nella musica pop e rock contemporanea e in generale nei codici espressivi contemporanei giovanili come per esempio i tweet, i post, i selfie.Introdurranno la serata la presidente del club per l'Unesco di Trani Laura Moscatelli e Stefania De Toma, promotrice culturale protagonista da anni di attività legate alla figura di Dante Alighieri finalizzate alla conoscenza della sua opera anche in collaborazione con il professor Gargano. Trifone Gargano propone l'opera di Dante come un classico sempre attivo: non un Dante pezzo da museo, qualcosa di morto, ma ancora lievito capace di influenzare, suggerire e anche ispirare gli artisti contemporanei nelle più diverse modalità espressive del nostro tempo , dal digitale, al rap alla canzone pop.