Società Dante Alighieri: Grazia Distaso nuovo Presidente del Comitato di Trani

Numerose le iniziative in programma per i 700 anni dalla sua scomparsa

Il comitato di Trani della Società Dante Alighieri inaugura il nuovo anno sociale con la nomina del direttivo per il biennio 2020/2022.Il nuovo direttivo è composto da Grazia Distaso (Presidente), Isabella Scarpelli, Giacomo Vania, Diletta Francesca Volpe, Paolo Carmone, Savina di Lernia, Maria Grazia Filisio, Giuseppe Germinario, Domenico Parente, Rossella Piccarreta, Vito Santoro.Numerose le iniziative in programma: conferenze, mostre e concerti, tra cui spicca l'organizzazione di una serie di eventi dedicati a Dante il 25 marzo per il primo Dantedì, la giornata nazionale dedicata al sommo poeta, istituita dal Consiglio dei ministri in vista dei 700 anni dalla sua scomparsa che cadranno nel 2021.Il direttivo invita la cittadinanza ad avvicinarsi all'associazione, per contribuire attivamente alla diffusione dei valori storici e culturali della lingua e della cultura italiana e studiarne le evoluzioni legate al mondo del digitale.