La donazione di Papa Francesco, commosso dalla storia di Raffaele

"Grazie al grande cuore di Papa Francesco": una emozione speciale per Raffaele, per la moglie Luciana, e per tutti gli amici che stanno contribuendo alla raccolta di fondi "Un futuro per Raffaele" che permetterà di acquistare protesi di ultima generazione che permetteranno a Raffaele di avere una qualità di vita adeguata ed il più possibile vicina a prima."Una bellissima lettera scritta a mano dalla signora Elisa indirizzata direttamente al Papa ha commosso il nostro Santo Padre – si legge nella pagina Fb del gruppo - che ha fatto direttamente una donazione di 10.000 euro! Non ci sono parole per questo bellissimo gesto di carità.... siamo tutti commossi!! Un ringraziamento speciale va a don Alessandro Farano che si è fatto da intermediario con la Santa Sede. A breve riprenderemo le manifestazioni per continuare la raccolta fondi. Ad oggi grazie a questa donazione ci avviciniamo ai 50.000 euro raccolti!".Condividiamo la bellissima notizia! Per donazioni con piattaforma con carta di credito o paypalhttps://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-raffaelePer donazioni attraverso bonifico bancario:Associazione Il Volo del GabbianoIBAN: IT26 I030 6909 6061 0000 0183 585CAUSALE: UN FUTURO PER RAFFAELE