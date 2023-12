La gioielleria Benni Depalma e Chantecler presentano “Mediterranea”

Il consolidato prestigio tranese per quanto riguarda il mondo del fashion e del lusso sorprende ancora: nella, in via San Giorgio 64 a Trani, è possibile vivere una inedita esperienza tutta dedicata alle più preziose realizzazioni del marchioL'eventoorganizzato dalla griffe di Capripresso l'esclusivo store tranese fino all'8 dicembre, è l'occasione per mostrare una dimensione segreta dell'essere mediterraneo evocando un senso di nostalgia e meraviglia, proprio come le emozioni suggerite dalla visione del mare d'inverno, attraverso gioielli preziosi.è il tema centrale di tutte le produzioni Chantecler 2023, con un'immersione nell'essenza del mare che svela un'immersione nell'essenza del mare che svela una: dal rosso rubino dell'ametista ad una gamma di verdi intensi, dai blu verdi e brillanti al bianco della spuma bianca delle onde.I gioielliricreano il movimento delle onde del mare attraverso elementi svolazzanti; gli anellisi ispirano ai sigilli identitari dell'antica Roma che dominava il Mare Nostrum; l'iconicatrova il suo posto nel Mediterraneo grazie al color turchese di tormaline Paraiba incastonate nel gioiello; la Medusa, maestosa regina delle, si distingue per l'utilizzo del titanio colorato e oro che le rendono un pezzo unico e simbolico della nuova collezione.La gioielleria si appresta ad accogliere ospiti e clienti per vivere un'esperienza all'insegna di speciali atmosfere connotate da eleganza e lusso.L'accesso è libero e gratuito.Per maggiori informazioniVia San Giorgio, 64 – TraniSito web: https://www.bennidepalma.it/ Facebook: https://www.facebook.com/bennidepalmagioielli Instagram: https://www.instagram.com/bennidepalmagioielli/ Telefono: 0883 484155 - 379 1456164