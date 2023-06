La Locanda del Giullare mette le ruote, il food truck pronto a portare il gusto dell'imperfezione tra la gente

Inaugurato a Trani il mezzo che vedrà dieci giovani in situazione di disabilità e di fragilità lavorare on the road

Il nuovo progetto è stato promosso con grande entusiasmo dalla cooperativa sociale con il sostegno della Regione Puglia, rappresentata da Debora Ciliento, assessore ai servizi sociali; dalla Città di Trani con la presenza di Fabrizio Ferrante, vice sindaco e promotore del progetto Trani Autism Friendly e Durante-Dopo di noi, e Alessandra Rondinone, assessore ai servizi sociali. Per Unicredit c'erano Antonio Riccio, Referente Territorial Development per il Sud di UniCredit e Leandro Sansone, Responsabile Territorial Development per il Sud che esprime tutta la soddisfazione per la partecipazione al progetto: "Come UniCredit abbiamo voluto sostenere l'iniziativa della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani – ha spiegato Sansone - perché con questa nuova attività si offrono opportunità lavorative a ragazzi svantaggiati, nel segno inoltre del rispetto delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari del territorio. Una iniziativa, quindi, che abbiamo ritenuto essere meritoria e che si aggiunge ai numerosi progetti di solidarietà, realizzati da organizzazioni senza scopo di lucro che si prefiggono obiettivi socialmente utili, che come UniCredit sosteniamo sul territorio grazie ai fondi di Carta Etica, la carta di credito a contribuzione etica che, con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo, alimenta un fondo destinato a sostenere iniziative di solidarietà sul territorio".

Tutti gli ospiti sul palco hanno indossato il grembiule con la frase "Il gusto dell'imperfezione", subito inaugurato dai ragazzi che hanno iniziato a lavorare per far degustare ai tanti presenti in piazza i panini gourmet studiati per la speciale occasione dal Masterchef Christian Passeri, finalista dell'undicesima edizione di Masterchef Italia. Si tratta di un panino di terra (fonduta di caciocavallo, melanzane al forno, pomodorini secchi e lampascioni sottaceto) e uno di mare (gamberi alla piastra con cipolle di Tropea stufate al vino bianco e maionese di pomodoro). Spazio poi alla performance live di Ivan Dalia, pianista cieco finalista di Italia's Got Talent nel 2016 e alle divertenti esibizioni dei ragazzi della Locanda presentati da Marco Colonna, regista della compagnia teatrale "Il Giullare", che ha condotto la serata con delicatezza e sana ironia.

Saranno dieci in tutto i giovani disabili e adulti in situazione di fragilità i protagonisti della nuova avventura culinaria lanciata dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani che permetterà loro di lavorare durante l'estate. A poco più di un anno dall'apertura de "La Locanda del Giullare", con il Truck food del "RistorArte" porteranno in giro per la Puglia, a domicilio, il gusto dell'imperfezione: feste, eventi promossi da scuole, associazioni, parrocchie, ma anche semplicemente per strada, nei luoghi di aggregazione. Chiunque potrà assaporare piatti preparati da mani particolarmente appassionate, quelle dei collaboratori della Locanda del Giullare, dove la parola d'ordine è inclusione.

"Il viaggio della Locanda del Giullare prosegue e andrà ovunque ci vorranno, grazie al grande lavoro di squadra tra istituzioni e privati, inizia la nuova avventura del food truck". Così Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, dà il via alla cucina itinerante del Gusto dell'Imperfezione "Sarà un nuovo luogo di sfida culturale e inclusione sociale sul nostro territorio - aggiunge Angarano - non solo un punto di ristorazione. Lavoriamo da anni per raggiungere questo obiettivo, che rappresenta anche un sogno per tutti noi, grazie al contributo umano e professionale di tutti i nostri collaboratori da oggi si parte con una nuova avventura". La vice presidente Vanna Capurso svela con la presidente Angarano il camioncino che porterà in giro non solo su Trani ma in tutte le città della provincia Barletta-Andria-Trani, i panini gourmet preparati direttamente a bordo del mezzo da un personale di cucina composto da dieci ragazzi con disabilità e fragilità. Dopo i saluti ai rappresentanti delle istituzioni presenti per l'inaugurazione in piazza Mazzini, conclude con un sincero ringraziamento: "Senza il supporto delle famiglie dei ragazzi della nostra brigata nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile, credono fortemente nel progetto e sono nostri compagni di viaggio e primi sostenitori".