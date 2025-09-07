"La nostra ultima estate", l'ultimo ciak a Trani

Si sono concluse a Trani le riprese dello short film "La nostra ultima estate", firmato dai giovani registi pugliesi Giuseppe de Candia, originario di Bisceglie, e Paolo Emilio Addario Chieco, coratino oggi residente a Roma.Il progetto, girato tra Bisceglie, Molfetta, Corato e con un ruolo centrale proprio per la città di Trani, racconta di amori giovanili, amicizie e crescita personale. Una storia dal respiro universale che, grazie alle location scelte, intende anche valorizzare la bellezza e l'identità del territorio pugliese. A sostenere l'iniziativa, il patrocinio gratuito dei Comuni di Bisceglie e Trani.Nel cast figurano attori come Riccardo Ubertini (nel ruolo di Tommaso), lo stesso Giuseppe de Candia (nei panni di Alex), Michele Lattanzio, Manuela Boccanera, Flavio Bocola, Claudio Totino e Claudia Tatulli. A supporto della produzione, una troupe tecnica composta da professionisti provenienti sia dalla Puglia che da Roma.