La pappa è servita, a Trani distribuzione gratuita di alimenti per neonati

Il Comitato Progetto Uomo, presente nella città di Trani dal 2014 con il suo Centro d'Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, ha nei suoi scopi statutari il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Una vocazione nata dal riconoscimento della inviolabilità della vita umana in ogni stadio del suo sviluppo ed in ogni condizione di esistenza, ancor più se debole ed indifesa. Di qui la realizzazione di iniziative concrete che proponessero una libera alternativa alla drammatica scelta dell'aborto, sostenendo le donne ad accogliere la vita concepita.Riteniamo, infatti, che il compito delle istituzioni sia quello di prevenire l'aborto. La stessa legge 194/78 afferma: "Lo Stato …. riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio", il che è alla base del nostro impegno quotidiano.Dunque siamo dalla parte della vita, della maternità e delle donne, di tutte le donne. Ed in occasione della prossima Festa delle Donne dell'8 marzo,Il centro d'aiuto "Comitato progetto uomo" o.d.v. di Trani organizza: "La pappa è servita!", distribuzione gratuita di alimenti: pappe e pastine, omogeneizzati di frutta/verdura/carni/pesce, biscotti per neonati entro il primo anno d'età.L'iniziativa è rivolta a tutte le famiglie con reddito ISEE fino a 7.500 euro. Nel rispetto delle norme sanitarie, la distribuzione avverrà su prenotazione.Le mamme e i papà interessati dovranno telefonare al 348.04.59.717 entro giovedì 4 marzo.