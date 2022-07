La Petronelli aperta d'estate con progetti educativi ed innovativi

Social Video 2 minuti Progetti estivi alla Petronelli

L'offerta formativa del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" continua in estate con i progetti Ponfse e Fdrpoc: "Muri, colori, storie - al di la' del muro", "Una scuola per tutti e per ciascuno", rivolti agli alunni di Scuola Primaria.I progetti, finanziati dai Fondi Strutturali Europei, sono articolati in percorsi educativi volti ad implementare i livelli di conoscenza e competenza nelle discipline chiave e nelle competenze trasversali, nonché a promuovere esperienze formative mirate alla socialità, all'accoglienza e alla vita di gruppo degli alunni e degli adulti. Fino al 12 luglio nelle sedi Mons. Petronelli e Brig. A. Cezza, sono in corso laboratori d'arte, lingua inglese, teatro, musica, coding, lettura e scrittura creativa, matematica. I sedici percorsi formativi, che vedranno il coinvolgimento di 350 alunni, sono realizzati facendo ricorso ad una didattica innovativa e all'utilizzo delle moderne tecnologie, per una scuola accogliente, attuale ed aperta al territorio, e da sempre attenta alla sperimentazione e alla innovazione didattica.