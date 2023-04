La pioggia blocca ancora il ponte di Pozzopiano: intervengono Polizia Locale e Amiu

Passaggio bloccato sotto il ponte di Pozzopiano: le forti precipitazioni di queste ore hanno ancora una volta causato l'allagamento della sede stradale, il cui passaggio è stato bloccato per evitare incresciose situazioni agli automobilisti. Sul posto pattuglie sono presenti pattuglie della Polizia Locale a segnalare il divieto di transito, ed i tecnici dell'Amiu per risolvere il problema dello scolo delle acque, che si ripresenta ogni qualvolta si verificano pesanti e perduranti piogge.Deviato il traffico, e naturalmente non mancano i disagi alla circolazione, essendo quella una arteria di grande scorrimento.