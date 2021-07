Sporcizia, verde pubblico e scivoli non a norma: le problematiche del quartiere Pozzo Piano

Il secondo fatto inspiegabile: si continuano a fare scivoli per disabili non a norma e la nostra Presidente, Rosanna Nenna, è stufa di dover andare a fare "collaudi" rischiosi e deprimenti. Per entrambi i casi: 1) Chi controlla? 2) Un'occhiata alle normative, no?

Segnalazione 1 di... un numero altissimo: purtroppo le cose che non vanno cominciano ad essere tante e tante sono le segnalazioni che ci arrivano dai residenti. Dall'emergenza sicurezza di cui ci siamo occupati in questi ultimi giorni (stanotte ennesimo tentativo di furto di un auto!) oggi passiamo all'emergenza rifiuti: il quartiere è sporco e non si vedono operatori AMIU da svariate settimane.Abbiamo sollecitato l'intervento e fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità. In foto, però, abbiamo deciso di postare una scultura contemporanea molto evocativa: ci ricorda che nessun intervento e neanche un esercito di operatori ecologici saranno mai sufficienti fino a quando ognuno di non farà la sua parte. I contenitori in foto non servono per conferire le buste di rifiuti che andrebbero destinate alla raccolta differenziata. Finché non la smetteremo di trovare sempre e solo le colpe all'esterno, probabilmente non cambierà nulla. Siamo tutti responsabili.Segnalazione 2 di... un numero altissimo: nella "ridente" penisola di Colonna (in foto) accade l'inspiegabile: 1) Tempo fa hanno troncato di netto due pini per motivi di pubblica sicurezza. Bene, però la promessa era di sostituirli in concomitanza con i lavori di cui in foto. Quello che è inspiegabile è che la ditta o chi per loro fa un lavoro immane ed economicamente dispendioso per eliminare del tutto i ceppi con tanto di radici e poi...niente, ricopre tutto con il cemento. Ora dovranno andare a ri-scavare perché gli alberi estirpati vanno assolutamente rimpiazzati.