Rosanna Nenna: "Se ogni cittadino dedicasse dieci minuti alla città, Trani sarebbe davvero un posto migliore"

Sebbene abbia cessato la sua attività a luglio scorso (dopo 8 anni di intenso operato) il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha voluto premiare il Comitato di Quartiere Pozzopiano. Questa mattina il primo cittadino ha consegnato a Rosanna Nenna, storico presidente del Comitato, un attestato di merito per la costante e preziosa attività svolta negli anni sul territorio comunale riconoscendo al comitato un ruolo di riferimento per la comunità tranese e per il quartiere, di pungolo e supporto per le istituzioni e la popolazione.Pubblichiamo integralmente la sia emozionata dichiarazione:"Stamattina ho ricevuto una grande sorpresa l'attestazione di benemerenza da parte dell'amministrazione comunale...È stato un momento molto emozionante e sono stata felicissima nel riceverlo perché è stato inaspettato e per questo voglio ringraziare di cuore il sindaco Amedeo Bottaro tutta l'amministrazione per questo grande riconoscimento ricevuto in un momento non bello che sto trascorrendo personalmente per motivi familiari. Voglio soltanto dire che tutto il mio impegno fino ad oggi, anche se a volte molto stressante, è stato ricompensato dal sostegno di chi mi ha sempre seguito, affiancato, creduto dandomi la forza di reagire e di lottare e non mollare mai e per questo voglio condividere questo attestato con loro. Voglio ribadire, per chi non mi conosce, che non bisogna mai arrendersi anzi ogni giorno è giorno di vita vissuto, bello o brutto che sia ...Bisogna soltanto alzarsi la mattina con il sorriso e la grande speranza di vita affrontando la giornata con la gioia di vivere e se tutti noi nel nostro piccolo quotidianamente dedicassimo 10 minuti del nostro tempo libero per gli altri o magari per la città o per il quartiere tutti noi vivremmo meglio e molti problemi non esisterebbero più...Ringrazio di cuore tutti coloro che mi dimostrano l'affetto e la stima dicendo loro "Grazie Vi voglio bene".