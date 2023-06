I residenti di Pozzopiano chiedono aiuto: nessuna cura per le strade, problemi di igiene e sicurezza

Non solo scarafaggi e topi ma il problema è anche con i forasacchi, un grosso pericolo per cani e gatti.La mancata cura delle strade interne del quartiere Pozzopiano, con e'esplosione del caldo e una vegetazione selvatica sempre più dirompente sta costituendo un serio problema per i residenti che reclamano una dignitosa manutenzione oltre che una adeguata opera di bonifica, visto il proliferare di casi di invasione di scarafaggi e "visite" di topi anche all'interno degli appartamenti.Per chi non lo sapesse, i forasacchi non sono le spighe di alcuni tipi di graminacee, anche quelle selvatiche che come a Pozzopiano crescono negli spazi dove dovrebbero esserci fiori o alberi ben curati o addirittura spaccano strade e marciapiedi maltenuti; quando sono secche si staccano facilmente dallo stelo e si impigliano nel pelo degli animali, si possono infilare negli occhi, negli orecchi, nelle narici o addirittura venire aspirati.La pericolosità dei forasacchi deriva dalla loro conformazione a "freccia": la parte che era attaccata allo stelo della pianta è appuntita e diventa molto dura e tutta la spiga è rivestita di minuscole "spine", e non sono rari i casi in cui le infezioni possono addirittura condurre le bestiole alla morte.