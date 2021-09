Quartiere Pozzopiano, i residenti adottano due aiuole: piantumate un albero e quattro piante

C'è profumo di comunità nel quartiere "Pozzopiano" di Trani. Un numeroso gruppo di cittadini, con grande spirito di collaborazione, ha adottato due aiuole condominiali, provvedendo alla piantumazione di un albero sempreverde a crescita rapida (una Grevillea robusta) e di quattro nuove piante da giardino (Metrosideros). Di comune accordo con 70 famiglie e con l'amministrazione condominiale, il Comitato di quartiere "Pozzopiano" e la Libreria Miranfù sono riusciti a coinvolgere attivamente tanti cittadini per portare a termine l'intervento di giardinaggio (pulizia delle infestanti e de rifiuti, potatura, rimozione degli sfalci, posa di teli da pacciamatura e di brecciolino da giardino e annaffio).Malgrado i ripetuti appelli dei condomini, del Comitato e di tanti residenti, quelle due aiuole erano diventate piccole discariche, un vero e proprio manifesto all'inciviltà, soprattutto a seguito della partenza del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" e della conseguente rimozione dalle strade dei cassonetti per i rifiuti. Per questo motivo, per non rassegnarsi alla "grande bruttezza" e alla stupidità del degrado, i promotori hanno deciso di prendersi cura dei due spazi verdi urbani, impegnandosi per un anno anche all'annaffio, al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria delle due piccole aree verdi. Un'azione dal basso che, nella sua semplicità, vuole sensibilizzare i cittadini ad aver cura della "Res publica" e di quei preziosi amici e beni comuni che sono gli alberi. L'iniziativa è l'evento che conclude il programma dei Dialokids, il cartellone per bambini/e e ragazzi/e de "I Dialoghi di Trani", come esempio concreto e tangibile di quello che i cittadini possono fare insieme e come dono lasciato alla città nell'edizione dedicata al tema della sostenibilità.A questo risultato si arriva con il contributo di tante ma di così tante persone che ne viene fuori questa lista di ringraziamenti: le 70 famiglie del complesso residenziale "Turrisana" e il signor Cuccovillo Nicola (amministratore) che ci hanno "affidato" le due aiuole; la "Golden service" di Salvatore Anastasia che con grandissima professionalità e gratutamente si è fatta carico di tutti i lavori riguardanti la consulenza, la pulizia la piantumazione. Chapeau per la generosità e per il tempo che hanno dedicato all'intervento; a "Paradiso della frutta" di Gazzillo Francesco che si prenderà cura dell'aiuola con il "falso pepe" che si trova nelle immediate vicinanze dell'attività commerciale; alla ditta "General Edil" di Pignataro Andrea per aver scavato gratuitamente la buca che ha ospitato la Grevillea; al benefattore, che preferisce non essere citato, che ha donato e consegnato in loco il brecciolino, facendoci risparmiare più di 200 euro."Crediamo che piantare un albero e averne cura sia la bella forma d'arte che si possa desiderare": con questa frase il Comitato di quartiere "Pozzopiano" e la libreria Miranfù tornano anche a chiedere un parco, degno di tale nome, all'Amministrazione comunale, in un quartiere che si è allargato a dismisura ma che è povero di verde, di servizi e di spazi per la socialità. P.S.: non abbiamo messo targhe perché abbiamo preferito investire i pochi soldi a disposizione in un bellissimo albero sempreverde. E non ci saranno inaugurazioni autocelebrative: l'albero, la comunità, il gesto, l'impegno di tanti, l'esempio e il messaggio sono quello che conta davvero.