ll murales del Duc a Trani ha una firma... Geniale!

ll Distretto Urbano del Commercio di Trani presenta oggi un murales realizzato dall'artista andriese Daniele Geniale e dal suo gruppo nell'ambito delle iniziative del secondo bando Duc, opera realizzata nei pressi dell'ex strettoia di Pozzopiano.Dopo l'avvio dei lavori di realizzazione del teatro mobile in piazza Teatro, un'altra iniziativa del Duc tranese è rappresentata dal progetto di riqualificazione urbana.La natura del commercio tranese corre lungo tre linee colorate (verde=viaggio, rosso=coesistenza, giallo=storia) che richiamano i percorsi della metro e invitano lo spettatore a riflettere sui vantaggi del commercio: il viaggio attraverso le tecniche di navigazione; la coesistenza di culture con il richiamo al quartiere ebraico e a Palazzo Caccetta attualmente sede distaccata del Palazzo di Giustizia; la storia della città legata agli statuti Marittimi, il più antico codice marittimo del Mediterraneo nel Medioevo.Tecnica, cultura e storia sono dunque gli aspetti più rilevanti del commercio tranese esplicitati in una rete di collegamenti, interconnessioni e partenze.I collaboratori che hanno eseguito il murales sono Michele Stellacci, Claudia Porro, Mattia Buonvino, Amina Bisogno.Il prossimo intervento artistico interesserà anche una delle strutture esterne alla stazione ferroviaria situata in piazza XX Settembre.