E' Natale a Pozzopiano: degustazioni, giochi, musica e divertimento con “It’s Christmas New’hello”

E' arrivato sui trampoli Babbo Natale in piazza Albanese, suscitando la meraviglia dei bambini: nella serata di ieri aria di festa nel quartiere Pozzopiano, dove si è svolto l'evento "It's Christmas New'hello", nell'ambito del calendario die appuntamenti proposto dall'amministrazione comunale per le festività di fine anno, portando aria di festa in tutti i quartieri della città.E così anche a Pozzopiano una serata all'insegna dell'allegria, con degustazioni di vino novello, specialità enogastronomiche, dolci e Moscato di Trani, musica, ma soprattutto con Babbo Natale ed i giocolieri per i più piccoli, che numerosi hanno affollato la piazza principale del quartiere a sud della città, portando l'atmosfera natalizia e richiamando presenze di gente per una serata piacevolmente diversa.Una iniziativa che ha fatto registrare un ottimo riscontro anche per gli esercenti della zona, entusiasti della scelta dell'amministrazione di animare con l'evento quel quartiere, vista la folta presenza di pubblico, e che ha offerto divertimento alle famiglie, fra giochi per i più piccoli, bolle di sapone e fotografie con il Babbo Natale sui trampoli.