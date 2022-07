Comitato Pozzopiano chiude i battenti, don Mimmo Gramegna: «Spero che altri possano raccogliere il testimone»

«Con sommo dispiacere apprendo questa notizia!»: così don Mimmo Gramegna, parroco dello Spirito Santo interviene sulla notizia del Comitato del Quartiere Pozzopiano di chiudere i battenti. «Purtroppo non si può entrare nel merito perché certamente sarà stata una decisione pensata e sofferta, ma come parroco del quartiere Pozzo Piano spero che altri possano raccogliere il testimone e continuare l'opera iniziata dai fondatori otto anni fa. Questo è un tempo in cui dobbiamo ritrovare e rivitalizzare speranza e fiducia; non far venir meno punti di riferimento, valori e istituzioni che fanno la nostra comunità e che servono il bene comune senza interessi di parte. Abbiamo bisogno di uomini e donne che si impegnino, che si sporchino le mani, che facciano da collante in questo tempo incerto, in questa società frammentata e complessa. La parrocchia e l'oratorio sono sempre stati accanto al Comitato nelle varie iniziative per il bene del quartiere! Ringrazio Rosanna e ciascuno dei membri del direttivo per la collaborazione e la presenza sempre puntuale e decisa. Auguro a lei e a tutti i membri uscenti ogni bene per la propria vita e per le proprie famiglie. Mi attendo ora che altri si facciano avanti per collaborare insieme e dare al nostro quartiere presenza e impegno di cui c'è tanto bisogno!».