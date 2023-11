La pubblicità creativa della macelleria “La Vùcciaria” di Trani

Passeggiando per le strade della città di Trani in molti hanno apprezzato la singolare campagna pubblicitaria, realizzata dalla macelleria artigianale "" per promuovere la sua pregiata carne di bovini di razza Aberdeena Km 0.Grazie all'installazione di adesivi calpestabili questa azione di comunicazione non convenzionale ha "trasformato" alcuni dei tombini in piastre elettriche che ospitano una bistecchiera con un taglio di carne Angus. L'immagine è accompagnata dal claim "Voglia di Angus a casa?" e dal logo della bottega artigianale La Vùcciaria.Tra la grande scelta di carni pregiate offerte dalla macelleria con sede in Largo Francia, la campagna pubblicitaria si è concentrata sulla succulenta e tenera Angus, proveniente da un allevamento di bovini che vivono all'aperto tutto l'anno, che sono alimentati senza forzatura e senza uso di antibiotici, prevalentemente al pascolo e con foraggi provenienti da campi polifiti dell'allevatore.La particolarità di questa apprezzatissima carne è che durante la cottura il grasso intramuscolare finemente distribuito si scioglie, conferendo alla carne sapore, fragranza e morbidezza.Il nutrizionista tranese Vittorio Palmieri conferma che, grazie al tipo di alimentazione dei bovini, la carne di Aberdeen Angus proveniente da questo allevamento risulta essere più ricca di acidi grassi omega 3 e più povera di colesterolo.L'apprezzamento per questa campagna di stickering creativo è ancora più apprezzabile per il fatto che il committente ha tenuto a far sapere che provvederà anche alla rimozione e smaltimento degli adesivi pubblicitari per ristabilire l'aspetto originario ai tombini utilizzati per la promozione del suo prodotto di punta. Chapeau per la Vùcciaria.