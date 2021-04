La Puglia tra le quattro regioni italiane in zona rossa

Puglia, Campania e Valle d'Aosta restano in zona rossa, nella quale entra anche la Sardegna, l'unica regione che aveva vissuto la dimensione serena del bianco qualche settimana fa: quasi un monito a non allentare la prudenza, non abbassare la guardia perchè il virus è è piu virulento che mai.Le altre regioni saranno tutte sottoposte al regime della zona arancione.Questi i cambiamenti annunciati poco fa dal ministro della Salute Speranza. Le ordinanze che entreranno in vigore lunedì 12 aprile, verranno firmate entro oggi dal ministro. La decisione è stata presa sulla base delle dei dati riguardanti l'andamento della pandemia, e delle indicaazioni della Cabina di Regia.