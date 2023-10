La raccolta Fondi della Associazione di Volontariato Gli Angeli del Soccorso sbarca su Eppela

L'associazione di volontariato "Gli Angeli del soccorso" ha presentato ufficialmente la campagna di raccolta fondi su Eppela, la Piattaforma leader del Crowdfunding in Italia.I fondi raccolti serviranno per l'acquisto di un Doblò per il trasporto di persone disabili e anziani con difficoltà motorie e per le esigenze dell'intera comunità tranese.L'iniziativa on line è stata presentata in piazza Teatro all'interno dell'Open Air dal presidente Massimo Pastore e da Savino di Meo insieme ai volontari.In particolare ad illustrare i dettagli della Campagna è stato Norberto Soldano, consulente raccolta fondi on line degli Angeli del Soccorso di Trani che già in precedenza si è occupato di Campagne di Raccolta Fondi Online sulla Piattaforma Eppela."Donare è molto semplice. Basta inserire le proprie generalità, il numero della Carta di Identità e i numeretti della Carta di Credito. Alcuni accorgimenti tecnici.1) La piattaforma addebita - in automatico - a carico del donatore un contributo volontario da destinare alla stessa piattaforma pari al 10% dell'importo che si decide di donare. Per "eliminare" questa opzione è sufficiente cliccare sul tasto "rimuovi" sotto la scritta "10%".2) In genere, le donazioni vengono effettuate in forma anonima. Se però il donatore ha il piacere di rivelare la propria identità può- registrarsi su Eppela prima di effettuare la donazione, così da fare comparire il proprio Nome/Cognome, oppure- procedere in forma anonima, senza registrazione, e lasciare una "dedica" al termine della procedura firmandosi con Nome/Cognome".Aiutaci ad aiutare" è l'appello che il presidente Massimo Pastore ha rivolto alla comunità tranese affinché con una piccola donazione il Doblò possa giungere a Trani."Siamo certi, ha detto Pastore, che anche il primo cittadino in rappresentanza del Comune saprà esserci vicino con una donazione in quanto già in più occasioni ha dimostrato di essere sensibile alle tematiche sociali".Modalità per donare- Piattaforma on line Eppelahttps://www.eppela.com/projects/10721- Carta PostePayintestata a Pastore Massimo Iban IT04F3608105138227840927874. causale: oblazione volontaria Associazione di volontariato Gli angeli del soccorso- C/o Gli angeli del soccorso via Angelo de Bramo n. 23 - Trani.