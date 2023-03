La riforma Cartabia, corso di formazione promosso da Ugci Trani

L'unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione di Trani "Renato Dell'Andro", con la partecipazione delle Sezioni UGCI di Bari, Cerignola e Foggia e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trani presentano il Corso di aggiornamento dal titolo: "La riforma Cartabia; passato, presente e futuro della giustiziai in Italia".L'inaugurazione si svolgerà venerdì 3 marzo alle ore 16,00 presso lo Sporting Club di Trani, dove si terranno i successivi quindici incontri, tenuti da valenti giuristi ed insigni cattedratici, nell'ambito delle procedure civile e penale.L'evento sarà presentato dalla dott.ssa Giuseppina Paracampo, Presidente UGCI -sezione di Trani. Seguirà l'indirizzo di saluto dell'Avv. Francesco Logrieco, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Interverrà, anche, il Senatore Avv. Francesco Paolo Sisto, vice-ministro della Giustizia.Si tratta di un'importante occasione di studio sulle molteplici novità introdotte da questa Riforma, spiega la dott.ssa Paracampo, ma anche un'opportunità per cercare di comprendere come sarà la giustizia domani. E se snellirà i tempi dell'amministrazione della giustizia entro tre anni, così come richiesto dall'Unione Europea.Le sessioni del corso – validi ai fini della formazione permanente degli avvocati - potranno essere seguite in presenza e a distanza, previo accreditamento richiesto all'indirizzo di posta elettronica presidenzaugcitrani@jdprof.it.