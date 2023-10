La scuola “Rocca Bovio Palumbo” assisterà a due concerti della Camerata Musicale Barese

Una preziosa occasione per gli alunni della Scuola Rocca-Bovio-Palumbo di Trani che in questi giorni stanno partecipando a 2 appuntamenti proposti dalla Camerata Musicale Barese, attraverso i quali continuano ad avvicinarsi all'ascolto della musica dal vivo eseguita da artisti di fama internazionale e di elevatissima caratura.Il 10 ottobre, al Teatro Piccinni, ben 92 ragazzi, accompagnati dai loro docenti e dal dirigente scolastico, hanno ascoltato il violoncellista Mario Brunello e i musici dell'Accademia dell'Annunciata, diretti da Riccardo Doni (che ha anche suonato il clavicembalo), con musiche di Bach, Vivaldi e Pincombe.Il 12 ottobre, invece, al Teatro Petruzzelli, per la Notte di stelle Winter edition, protagonista sarà Enrico Ruggeri (voce e chitarra), con Francesco Luppi al pianoforte, che eseguirà Musiche di Enrico Ruggeri.La "Rocca Bovio Palumbo" non è affatto nuova a queste iniziative musicali. Da oltre un ventennio scuola ad Indirizzo musicale, grazie al proficuo ed intenso lavoro svolto da tutti i Docenti ed in particolare dai Docenti di Musica e di Strumento musicale, e al supporto dei genitori degli alunni, è sempre riuscita a coinvolgere tanti ragazzi nella fruizione della bellezza dell'arte musicale, motivandoli alla partecipazione di spettacoli di alto spessore artistico (ben 4 opere liriche al Teatro Petruzzelli nel solo anno scolastico scorso con centinaia di alunni partecipanti).Questa volta, ascoltare dal vivo il violoncellista Mario Brunello è stato per i giovanissimi studenti violoncellisti dei nostri Percorsi musicali, ma anche per i ragazzi degli altri indirizzi, un forte stimolo ad affrontare con maggiore passione ed impegno lo studio di questo strumento.Straordinaria è stata l'adesione di 100 partecipanti tra alunni e docenti della Scuola, accompagnati dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, musicista e musicologo, entusiasta promotore di progetti ed attività musicali nella scuola.Frequentare le sale da Concerto e i Teatri resta un'esperienza fondamentale e insostituibile che arricchisce la nostra vita e soprattutto allarga gli orizzonti dei ragazzi, che hanno espresso il loro compiacimento e sicuramente vedranno crescere il loro bagaglio culturale e musicale.Prossimo appuntamento il 12 ottobre con Enrico Ruggeri al Teatro Petruzzelli.