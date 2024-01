La Sanità che funziona nel Pta di Trani: una testimonianza di gratitudine al dr.Attimonelli e la sua equipe

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una cittadina assistita nel reparto di Oculistica del Pta di Trani diretto dal dottor Attimonelli.Con queste poche righe vorrei rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all'intera equipe coordinata dal Dirigente Responsabile Dr. Pasquale Attimonelli, ai medici tutti, al medico anestesista, al personale infermieristico ed agli operatori socio sanitari del reparto di Oculistica del Presidio Territoriale di Trani. Ci tengo ad evidenziare e ad esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine per l' ottima qualità dell' assistenza da me ricevuta.Sono stata seguita durante le varie visite con impegno, competenza e professionalità sino all' intervento eseguito dalla suddetta equipe nella mattinata di oggi presso le sale operatorie dell' ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.Sono stati un esempio di umanità, ciò a dimostrazione che anche al sud ed in particolare nella nostra Trani abbiamo strutture sanitarie eccellenti alle quali mi pare doveroso manifestare tutto il nostro appoggio e supporto.Non dimenticherò mai le attenzioni, la cura e l'amore che il Dr. Attimonelli e tutta la sua equipe mi hanno dedicato. Grazie davvero di cuore a tutti voi medici, infermieri e operatori! Vi auguro di continuare al meglio la vostra missione accanto a noi pazienti. Ancora grazie,un abbraccio.Brigida Papa