La scomparsa di David Sassoli: il ricordo della sua visita a Trani

Tristi e commossi per l'annuncio della morte di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo e giornalista. E anche da Trani non mancano i ricordi. Era la primavera del 2012 quando David Sassoli fu ospite nella nostra città per un incontro a sostegno della campagna elettorale dell'allora candidato sindaco di centro sinistra avv. Ugo Operamolla: "Al di là della politica, inutile dire che rimase incantato dalla nostra città – racconta Paolo Loporchio, che in quegli anni faceva parte del direttivo provinciale del Pd – ed è ritornato in forma privata anche successivamente: europeo sincero e appassionato, dialogare con lui era davvero un piacere, era un uomo di grande pacatezza europeo sincero ed appassionato.Indimenticabile il suo calore umano, la sua generosità, la sua convivialità. Ci siamo incontrati più volte non solo a Trani ma anche a Cortona, Amalfi, ed eravamo diventati amici: era un grande collezionista di presepi e nella sua casa in Toscana aveva una grande stanza con tanti realizzazioni artistiche permanenti.Il suo "essere" era abbastanza estraneo al modo classico politico: una persona che raramente si incontra nell'attuale panorama".