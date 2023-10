La scuola Baldassarre approda in Erasmus

Un grande obiettivo per la crescita culturale dei ragazzi

La scuola Baldassarre si apre all'Europa! Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso culturale che la scuola di piazza Dante, diretta dal Dirigente dott. Marco Galiano, consente di far intraprendere ai suoi studenti.



Il Progetto Erasmus KA 121-2023-1-IT02-KA121-SCH-000140077, presentato a febbraio 2023 dalla Commissione Europa della scuola Baldassarre in consorzio con l'Istituto Comprensivo Pascoli Giovanni XXIII di Margherita di Savoia e approvato a giugno 2023 avrà la durata di 15 mesi.



La parte del progetto dedicata agli alunni ha come tema principale l'UE e le sue radici storiche e culturali.



Seguendo la "natura" dell'Erasmus, saranno organizzate diverse mobilità che coinvolgeranno alunni e docenti della comunità scolastica della Baldassarre.



Per celebrare gli Erasmus Days, previsti a partire dal 9 fino al 14 ottobre, in data odierna la scuola Baldassarre, in consorzio con l'IC "Giovanni XXIII - Pascoli" di Margherita di Savoia, incontrerà online la scuola tedesca "Paul und Charlotte Kniese Schule" di Berlino.