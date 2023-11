La Scuola De Amicis organizza laboratori gratuiti per l'infanzia

Le scuole dell'infanzia del 1°C.D. "De Amicis" di Trani (Dell'Olio, S.Paolo e De Amicis) hanno organizzato una serie di incontri dedicati ai più piccoli.Tutti i bambini di 3 anni della città di Trani sono invitati a partecipare gratuitamente ai laboratori indicati nella locandina allegata.Venerdì 24 novembre 2023 è previsto il primo laboratorio "CREARE GIOCANDO", che si terrà nel plesso "Dell'Olio" in via Falcone 1.Seguirà il 29 novembre il laboratorio "FANTAYOGANDO" che si svolgerà presso il plesso "S.Paolo" sito in via De Gemmis 42.Il ciclo di laboratori gratuiti si concluderà il 30 novembre 2023 nel plesso di scuola dell'infanzia "De Amicis", in via De Roggiero 56, con il laboratorio "IL MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE".I 3 laboratori saranno l'occasione giusta per far incontrare i bimbi di 3 anni con i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia e per favorire un primo approccio positivo con la struttura scolastica che potrà accoglierli nei futuri anni scolastici.Durante lo svolgimento dei laboratori, i genitori potranno effettuare un percorso all'interno delle diverse scuole dell'infanzia e visualizzarne le dotazioni tecnologiche e didattiche.Potranno dialogare con il Dirigente e con i Docenti delle sezioni, informandosi sui percorsi educativi e sulle attività scolastiche realizzate per l'infanzia.Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it.