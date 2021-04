La scuola Petronelli celebra oggi la giornata sull'Autismo

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, anche quest'anno, il 2^Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani celebra il 2 Aprile, la World Autism Awareness Day giunta alla sua quattordicesima edizione.La "consapevolezza sull'autismo" non dura solo un giorno, ma fa parte della nostra quotidianità. In questo periodo di estrema incertezza, la nostra scuola vuole tenere accesa nel cuore dei nostri bambini e dei genitori una luce speciale per la conoscenza e la sensibilità sul tema dell' autismo e della diversità intesa come ricchezza: ciascuno di noi è unico e speciale nella diversità.Nel mondo alcuni dei monumenti più importanti si tingeranno di blu, il colore scelto dall'ONU per connotare lo spettro autistico e così i bambini della nostra scuola esporranno sui loro balconi nastri e cuori blu, per dare un segnale di vicinanza e consapevolezza su questo tema, sempre presente nella nostra comunità.Infatti la città di Trani è "Autism friendly", cioè impegnata nella sensibilizzazione all' accoglienza e all'inclusività dei bambini nella scuola e nella società, ma anche nell'inserimento degli adulti nel mondo del lavoro."Oggi mi tingo di blu" il nostro slogan, per ricordarci ogni giorno di quanto ancora possiamo fare per rendere la scuola e la società più inclusive possibili. Tra le varie sfumature del blu, colore del cielo e del mare, abbiamo scelto un blu speciale, il "blu speranza" affinché il 2 Aprile, il blu e la speranza siano protagonisti di questa giornata.