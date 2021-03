"La simbologia nell'arte" : una nuova webinair del Polo Museale

In diretta domani sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Polo Museale

Domani 5 marzo alle 16,00, è prevista una nuova Webinar del Polo Museale di Trani in diretta sulla pagina Facebook del Polo Museale di Trani o sul canale YouTube della Fondazione S.E.C.A. : "La Simbologia nell' Arte"Grazie ad un'attenta analisi con storici dell'arte e studiosi sarà preso in esame un elenco dei simboli più utilizzati dagli artisti dal passato fino alle epoche più recenti.Tali simboli, alcuni dei quali familiari per la frequenza con cui appaiono nelle opere d'arte ma dai risvolti oscuri e sconosciuti, verranno descritti e analizzati dagli illustri ospiti grazie a analisi esegetiche e che spaziano dalla storia alla filosofia alla religione.Ospiti del convegno sono il Prof. Romeo d'Emilio - docente di Storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Foggia ; il prof. Piero Di Terlizzi, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia; il prof. Vincenzo de Luca, Docente di Storia dell'arte e storico della Fondazione De Chiara De Maio.L'evento avrà luogo anche grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione De Chiara De Maio e Universo Salute Opera Don Uva