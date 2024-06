"La stagione bella": a Trani Francesco Carofiglio con il suo ultimo romanzo

Giovedì 6 giugno 2024, ore 18.30, l' Assessorato alle Culture della Città di Trani invita alla presentazione del libro LA STAGIONE BELLA di Francesco Carofiglio (ed. Garzanti, 2024) nella libreria Luna di Sabbia. Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l'Autore Vito Santoro.Il libroViola ha quarant'anni. Nuota, ogni giorno. Sin da quando era bambina. Decine di vasche avanti e indietro, mentre fuori, il mondo, sparisce. Le sue giornate sembrano muoversi nell'ipnosi leggera di un tempo fermo, e invecchiare non c'entra, c'entra la sua vita, quella che esiste, quella che non è mai esistita. Forse tutto è cominciato quando sua madre è andata via, troppo presto. O forse molto prima, Viola non può saperlo. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Strette da un legame felice e indistruttibile, per tutta la vita. Nella sua bottega, a Milano, Viola crea fragranze per una Maison francese. Dentro quella bottega riceve persone che grazie agli odori cercano, e a volte ritrovano, una strada perduta, curano la memoria ferita con l'olfatto. E mentre Viola compie l'operazione minuziosa del riordino nella casa della sua infanzia, succede qualcosa, tra gli odori di canfora e di lavanda. In un cassetto c'è una scatola, mai vista prima, ci sono lettere, fotografie e un nastro registrato di quando Barbara viveva a Parigi, prima che lei nascesse. Forse dentro quella scatola si nasconde un segreto. Il segreto di tutta la vita.L'AutoreFrancesco Carofiglio è scrittore, architetto, illustratore e regista. Ha pubblicato con alcuni tra i più grandi gruppi editoriali, in Italia e all'estero. Tra i suoi numerosi romanzi L'estate del cane nero (ed. Marsilio, 2008), La casa nel bosco col fratello Gianrico (ed. Rizzoli, 2014), L'estate dell'incanto (premio selezione Bancarella 2020) e Le nostre vite (ed. Piemme, 2021).