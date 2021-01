La storia di Luigi, meccanico tranese, a “C’è posta per te”

Luigi Pignataro trova la sua Maria a "C'è posta per te": il vecchio amore del meccanico tranese ritrovato grazie alla trasmissione di Maria de Filippi.E' andato a cercarla da Maria de Filippi, e alla fine l'ha trovata: il meccanico tranese Luigi Pignataro voleva rivedere una sua vecchia "fiamma" di gioventù, Maria Lamanna, mai dimenticata: ha scritto a "C'è posta per te" ed ha raccontato di quella ragazza così bella che tanto aveva amato da ragazzo, con la quale era stato anche fidanzato per diversi anni, e che dopo essersi lasciati aveva poi perso di vista.Maria De Filippi ha cercato "nella Bat" alcune donne di nome Maria Lamanna, ma nessuna sembrava riconoscere Luigi. Poi eccola, Maria Lamanna quella giusta: una bella donna, taglio cortissimo, occhi vispi. E gli occhi di Luigi sorridono, e Maria lo riconosce. La busta si apre. Entrambi ricordano i tempi passati. Lui le regala un bouquet di fiori meravigliosi, lei dice subito che ha tre figli e diversi nipoti. "Ma possiamo parlare e raccontarci …" e vanno via dietro le quinte. Apposta c'e posta per te.