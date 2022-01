La storia di Raffaele domattina a "Buongiorno Regione" su Rai Tre

La storia di Raffaele, quella di cui ci siamo occupati sin dall'inizio condividendo gli appelli e gli obiettivi, sarà raccontata domattina alle 7.40 su Rai Tre nell'ambito di "Buongiorno Regione Puglia": nell'annuncio, sulla pagina fb "Un futuro per Raffaele", si sottolinea come sia "il momento di ricominciare con forza a fare conoscere la storia di Raffaele. Adesso è il momento di puntare all'obiettivo" , e far andare sempre più avanti la raccolta fondi per dare la possibilità a Raffaele di tornare ad avere una vita quanto più simile a quella precedente la malattia, grazie all'acquisto di protesi bioniche/elettroniche."Abbiamo quasi raggiunto i 30mila euro e questo è il momento di spingere per arrivare al traguardo. È dura dover affrontare le cose quotidiane, che per noi sembrano scontate, così come le sta affrontando il nostro Raffaele, che con tanta tenacia e con tanta forza le porta a termine ogni santo giorno. Raffaele vive nella speranza di poter tornare un giorno a camminare così da rendere meno 'crudele' quello che la vita gli ha posto dinanzi. Tocca a tutti noi, nessun escluso, mettersi una mano sul cuore, e realizzare questo sogno! Su quella sedia a rotelle poteva esserci ognuno di noi! Facciamo un appello a tutti i cittadini di buon cuore e soprattutto alle aziende del nostro territorio!! Condividete e coinvolgete tutti quelli che potete, concentrandovi su quelli che sono fuori Trani.E' inoltre possibile, per le aziende che volessero donare, portare in detrazione parte della donazione. Contattate il 339815289 per approfondire come fare. Ci vediamo domattina su Rai Tre. Dona tramite la piattaforma con carta di credito o paypalhttps://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-raffaele;Per donazioni attraverso bonifico bancario:Associazione Il Volo del GabbianoIBAN: IT26 I030 6909 6061 0000 0183 585.CAUSALE: UN FUTURO PER RAFFAELE".