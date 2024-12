La Terrazza sul mare, pubblicato bando per affidamento in locazione

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 marzo 2025 (ore 12)

Con Determinazione Dirigenziale Area III – Lavori Pubblici e Patrimonio numero 1756 del 13 novembre 2024 è stata indetta una nuova procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in locazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "La Terrazza sul Mare".Giovedì 5 dicembre 2024 il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di Gara e Contratti" del sito istituzionale del Comune di Trani.Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 marzo 2025 alle ore 12