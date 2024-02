La tranese Federica Cuna candidata al Consiglio Provinciale Bat

"Il Partito Democratico di Trani è orgoglioso del lavoro svolto dall'intera coalizione di centro sinistra in questi giorni ma, soprattutto, del conseguimento di un risultato importante come quello della candidatura unica individuata nel nome della Consigliera Provinciale uscente, Federica Cuna". È quanto dichiara il Segretario Cittadino del circolo PD di Trani, l'avvocato Antonio Giannetti, all'indomani della presentazione della candidatura al seggio provinciale, della consigliera comunale democratica Federica Cuna. "Dobbiamo considerare questo risultato come un risultato storico" prosegue il Segretario DEM "in quanto è la prima volta che si raggiunge una decisione unitaria in fase di individuazione di un candidato. Questo è il frutto del lavoro di un tavolo politico che ha saputo individuare una soluzione, vista in ottica di prospettiva, che possa rappresentare un punto essenziale in previsione di una progettualità comune nel prossimo futuro"."La proposta di Federica Cuna" aggiunge Giannetti "proveniente dal Circolo del Partito Democratico di Trani - al pari degli altri Consiglieri Provinciali uscenti provenienti dalle fila del centro sinistra, rispettivamente da Italia Viva e Puglia Popolare - è espressione di elevata professionalità ed è per questo che il Partito Democratico ripone in lei la propria fiducia, affinché tutte le istanze di competenza provinciale possano essere adeguatamente perseguite nei siti istituzionali preposti"."Nella mia qualità di Segretario cittadino" conclude la nota PD "e a nome del Direttivo e della Segreteria del circolo del PD di Trani, desidero sia rivolgere un caloroso ringraziamento a chi ha lavorato per questo risultato che formulare le mie affettuose congratulazioni alla nostra Federica".