La tranese Rita Di Cugno e Mika: a Matera un duetto da brividi

Nel meraviglioso concerto di Mika a Matera c'è stato anche spazio per esaudire il desiderio di una giovanissima cantante, Rita, che aveva mostrato un cartello in cui chiedeva di cantare con lui una delle sue hit, Stardust. Richiesta ovviamente accolta dall'artista libanese, per un duetto improvvisato di grande qualità e di intensissima emozione.L'incredibile energia di uno dei più eclettici performer del panorama internazionale si è riversata su palco della Cava del Sole "David Sassoli" per realizzare un vero e proprio spettacolo con sorprese e emozioni. Dal fiore gigante regalato ad una signora diversamente abile che ha seguito da distanza ravvicinata il suo evento alle incursioni nel pubblico per due brani della scaletta, con l'artista coccolato dai suoi fans, che hanno potuto godersi il proprio idolo da distanza ravvicinata, rigorosamente live, alla giovane Rita, per la quale la star, un quel momento in canottiera, ha reinfilato la giacca per essere più elegante in questo duetto che ha esaltato il concerto di "specialità". Il concerto di Mika è stato un evento dalle atmosfere di un circo poetico, in cui l'artista riesce a far ballare, piangere, gioire ed emozionare, tanto più in una cornice unica come la Cava del Sole, che fu dedicata a David Sassoli dopo la sua scomparsa.Creatività, arte, forza e libertà sono il cuore pulsante del sound live di Mika, in un tour che trae ispirazione da un augurio: "May your head always bloom" (Che tu possa fiorire sempre).Per ogni evento del suo tour Mika offre al pubblico uno show costruito su misura: in ogni concerto c'è una scaletta pensata ad hoc, una collezione di fiori di imponenti dimensioni, un grande pianoforte magico dalle zampe leonine, una suggestiva testa di tigre, un abito firmato Pierpaolo Piccioli e una collezione di 60 capi disegnati da Mika, che per creare tutta questa magia si è avvalso della collaborazione di artigiani dal nord al sud Italia.Mika ha cercato e viaggiato per collaborare con artisti e diversi atelier che solo l'Italia potrebbe offrire. Da una società volontariato di carnevale, Ocagiuliva in San Giovanni Persiceto a una costumista di fama europea Emanuela dall'Aglio, di Parma, all'atelier dello stilista Bruno Simeone a Martina Franca fino a Reggio Calabria con una scultrice specializzata nei fiori giganti. Un viaggio che lui ha fatto mentre scriveva e registrava il suo ultimo album francese. Il tutto legato da un unico comune denominatore: la sua musica che, da oltre 15 anni, ha fatto emozionare e ballare milioni di persone tutto il mondo.In oltre 15 anni di carriera infatti il cantautore libanese ha accumulato un gran numero di riconoscimenti, vendendo oltre 10 milioni di album, raggiungendo 3 miliardi di stream e oltre 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo e ricevendo nel frattempo premi d'oro o di platino in 32 Paesi affermandosi come uno dei cantautori più originali di questa generazione, costruendo un mondo gioioso e tecnicamente colorato di pop alternativo.Mika ha eseguito live le sue hit prodotte dal 2007: Lollipop, Origin of Love, Big Girl (You Are Beautiful), Tiny Love, Relax (Take It Easy), Stardust, Ice Cream, Yo Yo, Underwater, Happy Ending, Overrated, Elle me dit, Grace Kelly, We Are Golden e tre bis.