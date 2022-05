Laboratori di sensibilizzazione ambientale “Capsus” con le scuole medie e superiori

Ancora tanti eventi itineranti per la città di Trani in programma per questa settimana

Sabato 7 Maggio gli studenti della S.S.1G. "Rocca-Bovio-Palumbo" sono stati protagonisti dei laboratori di sensibilizzazione ed educazione ambientale del progetto "CAPSUS - The Common Agricultural Policy towars SUStainability"

di Legambiente Onlus, finanziato dal programma IMCAP dell'Unione Europea.

Attraverso l'impiego di dinamiche di educazione non formale, comunicazione ecologica e coinvolgimento dinamico, gli studenti del PCTO delle classi quarte del Liceo Classico delle Scienze Umane "De Sanctis", guidati dall'agronomo e volontario di Legambiente Trani Natale Daniele Verzicco, hanno coinvolto i giovani alunni con attività di approfondimento dei temi della Politica Agricola Comunitaria, impronta ecologica, sana alimentazione, stili di vita sostenibili e buone abitudini di contrasto allo spreco alimentare, al fine di proteggere la natura attraverso l'impegno e le azioni quotidiane a beneficio delle persone, del clima e del pianeta.



Un grande ringraziamento va ai Dirigenti e professori degli istituti scolastici coinvolti, nonché agli studenti che hanno reso questa iniziativa formativa e coinvolgente.



Le attività di Legambiente Trani non si fermano qui e proseguono con un fitto calendario per tutta la settimana:

- Giovedì 12 Maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso spiaggia di Boccadoro - Clean- up Costa Nord, con la partecipazione di volontari internazionali;

- Venerdì 13 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con incontro presso Lido Matinelle e prosecuzione in direzione Conche.

Clean-up con la partecipazione degli studenti del PCTO del Liceo Classico delle Scienze Umane "De Sanctis".



- Venerdì 13 Maggio, ore 19.00, Piazzetta Lungomare C. Colombo 24/34 (angolo via Rovigno)

Presentazione del libro "Frammenti di Murgia" e dialogo con gli autori Chiara Cannito e FIlippo Tito, nell'ambito della rassegna ESC "Trani Social Street - Books" in collaborazione con la libreria Luna di Sabbia.



- Sabato 14 Maggio, ore 16.00, Caffè Corsaro (ex Ospedaletto dei bambini - Via Imbriani 136).

Laboratorio di pittura con acquerelli per bambini e ragazzi, con l'artista Laura Santomauro, nell'ambito del progetto europeo ESC "Trani Social Street", con partner il Comune di Trani.