Laboratorio analisi Universalab, un punto di riferimento

Il Laboratorio Analisi Universalab, punto di riferimento per migliaia di pazienti, è presente a Bisceglie da dieci anni, garantendo affidabilità, precisione, qualità e soprattutto prevenzione a 360 gradi per i propri clienti.«Abbiamo a cuore la salute dei nostri pazienti, li seguiamo dal punto di vista sanitario e non li abbandoniamo - ha affermato- anche perchè abbiamo maturato un'ottima esperienza nel "Personal Healt and care", puntando su standard di qualità elevati, tecnologie avanzate e chiarezza nei rapporti personali».Partendo proprio da questa mission,, fin da marzo, seguendo alla lettera protocolli e norme, nelDa subito ha appoggiato l'idea lanciata in un articolo di blog di BisceglieViva di istituire postazioni di drive-in, di effettuare operazioni di screening sulla popolazione, per cercare i così detti "asintomatici".«Proseguendo su questa scia abbiamo lanciato una campagna di prevenzione, attraverso l'esecuzione del, compresa della prestazione infermieristica a domicilio permettendo a chi risiede a Bisceglie di non spostarsi di casa, di ricevere una prestazione professionale a domicilio in totale sicurezza, senza code e senza attese» ha spiegato Consiglio.«Per chi non è residente a Bisceglie, invece, garantiamo l'esecuzione del test presso il nostro laboratorio, in via Podgora 11, previa prenotazione, allo stesso prezzo.Questa operazione di massa è un, un segno di vicinanza in questa momento di difficoltà generale. Per chi vorrà sará possibile anche eseguire il test sierologico con prelievo di sangue venoso"Il Laboratorio Analisi Universalab è anche specializzato nella medicina del lavoro, ed è partner esclusivo delle più importanti aziende impegnate nel campo della zicurezza sui luoghi di lavoro.«Grazie al know how maturato, il nostro nome è legato a servizi erogati su tutto il territorio nazionale, al fianco di prestigiose aziende. Le nostre qualità e le nostre competenze sono una risorsa al servizio della popolazione e siamo lieti di metterci a disposizione.Per informazioni, prenotazioni e contatti potete contattare in nostro sito internet www.universalab.it , la nostra pagina Facebook Laboratorio Analisi Universalab , mandarci una mail a universalab@libero.it, contattarci al 0803952960 oppure venirci a trovare di persona in via Podgora 11-13 a Bisceglie. Sarete accolti da professionisti al vostro servizio» ha concluso