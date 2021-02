Laurora, le ragioni di una scelta

Parafrasando un famoso detto mi verrebbe da dire "Le ragioni della testa che il cuore non comprende".Due parole sono d'obbligo rispetto a quanto si sta muovendo nella politica tranese e non.Lo faccio in favore di certa parte politica a trazione antieuropeista e sovranista che ancora non ha capito le ragioni della sua netta sconfitta elettorale, continuando a sbraitare senza fornire alcun contributo reale a questa città. Lo faccio, soprattutto, però, in favore dei nostri elettori e simpatizzanti.In un momento storico in cui si assiste alla disastrosa frammentazione politica, un'operazione inversa non dovrebbe che essere accolta con favore.Abbiamo sempre affermato che la nostra visione della politica non si conciliava con il metodo di governo della precedente amministrazione. Oggi, anche a seguito dall'esperienza recente fatta di sano confronto ed accoglimento delle buone proposte pervenute dalla parte politica che rappresentiamo, siamo fiduciosi che quel metodo inidoneo sia stato abbandonato in favore di un metodo di confronto e condivisione per la crescita della città. Non siamo alla ricerca di poltrone o poltroncine, non lo siamo mai stati ed anzi le abbiamo lasciate pur di non abdicare alle nostre idee. Siamo alla ricerca di confronto e condivisione, nel tavolo del centrosinistra, sul programma della Trani del futuro.A chi pone veti e vorrebbe imporre distanze noi rispondiamo in maniera diametralmente opposta: terminata la campagna elettorale, si riparte come e più forti di prima, sui temi. Stiano tranquilli tutti, estimatori e detrattori perché Italia in Comune, come forza politica, che sia di governo o di opposizione, continuerà a fare la sua parte; sostenendo i progetti vantaggiosi per la comunità e rappresentando ciò che non va, nel tentativo di trovare una giusta mediazione per quelle che saranno le soluzioni migliori per superare le difficoltà e le problematiche che si presenteranno.Al di là dell'uomo del momento, ciò che conta sono i programmi e le azioni che rifuggono le pericolose logiche personalistiche. Quest'ultima logica è una trappola che dobbiamo evitare, perché gli uomini passano, ma le idee e le prospettive della città restano.E sulle idee non siamo e non saremo disposti a cedere!!! Con l'intento collaborativo che ci ha sempre contraddistinto, nell'azione politica, saremo propositivi, ma anche vigili ed attenti per il bene della città.Se qualcuno ha voglia di stare alla finestra a pontificare, faccia pure. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e lavorare per la nostra Trani, perché è l'unica cosa che per noi conta realmente.La politica richiede sacrificio, anche delle posizioni personali, a vantaggio degli obiettivi comuni. Se siamo seduti su quelle sedie, lo dobbiamo ai nostri concittadini, a chi ci ha dato fiducia attraverso un mandato di rappresentanza e questo non possiamo e non dobbiamo mai dimenticarlo.Non sarà facile, ma vogliamo provarci, assieme alla forza dei nostri iscritti, degli amici e di tutti i cittadini di buona volontà che vorranno davvero cambiare questo paese; dall'interno, dove siamo e siamo sempre stati: nel centrosinistra. Ad maiora.