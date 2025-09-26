Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani

Un Investimento per il Futuro dell'Agricoltura

La viabilità

Via Finanzieri e Via Salvatore Esposito: Istituito il divieto di fermata e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato.

Via Barletta (fino al civico 76) e Via Papa Giovanni XXIII e Via Skanderbeg: Anche in queste vie sono previsti divieto di fermata e senso unico alternato.

Strada di collegamento tra Via Barletta e Via Papa Giovanni XXIII: Divieto di transito.

Via Santo Spirito (fino all'ex passaggio a livello): Sospensione totale della circolazione, eccetto autorizzati.

Prende il via a Trani un'opera strategica per la sostenibilità ambientale del valore di quasi 7 milioni di euro, destinata a cambiare il volto dell'agricoltura locale. È stato infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto che consentirà di riutilizzare a fini irrigui le acque reflue trattate dal depuratore cittadino. L'importante intervento, finanziato in gran parte con fondi del POR Puglia 2014-2020, (rif. Area Patrimonio e Lavori Pubblici - Det.Dir.n.439 dd.31.03.2023), entra ora nella sua fase operativa con l'apertura del cantiere, che comporterà significative e temporanee modifiche alla viabilità nella zona nord della città.L'iter progettuale fu avviato negli anni scorsi con l'ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia. Il Sindaconon ha dubbi sulla validità e sull'impatto positivo che avrà l'intervento: "Dopo tante vicissitudini amministrative, l'avvio di questo progetto è un passo fondamentale per dotare il territorio di un sistema moderno ed ecologico per l'irrigazione, riducendo lo spreco di risorse idriche."L'avvio dei lavori, affidati alla ditta "Nuovapanelectric Srl", ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti sul traffico per garantire la sicurezza pubblica che al di là degli inevitabili e temporanei disagi alla viabilità, segna per Trani un passo concreto verso un futuro più sostenibile e intelligente. L'opera, infatti, trasformerà quelle che oggi sono acque reflue da trattare in una risorsa preziosissima per uno dei settori trainanti del territorio: l'agricoltura. In un'epoca segnata dalle sfide della siccità e dalla necessità di una gestione oculata delle risorse idriche, garantire acqua per l'irrigazione significa sostenere un'agricoltura più resiliente e competitiva, meno dipendente dalle falde acquifere e più rispettosa dell'ambiente."Si tratta - ha detto il Sindaco- di un esempio virtuoso di economia circolare, in cui uno scarto diventa risorsa, chiudendo un ciclo che porta benefici ambientali ed economici all'intera comunità. Un investimento strategico che, una volta superata la fase dei lavori, lascerà al territorio un'infrastruttura moderna e fondamentale per la salvaguardia del nostro patrimonio più importante: l'acqua."Come disposto da un'ordinanza della Polizia Locale (nr.622 del 19.09.2025) fino al 31 ottobre 2025, nella fascia oraria dalle 07:00 alle 17:00, saranno in vigore le seguenti modifiche:L'ordinanza affida alla ditta esecutrice la responsabilità di installare tutta la segnaletica necessaria e di gestire il traffico con movieri o semafori mobili. Sebbene i lavori comporteranno inevitabili disagi per i residenti, rappresentano un investimento cruciale per il futuro sostenibile della città.