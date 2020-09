Lavori sulla litoranea di levante, Bottaro: «Il futuro della nostra Trani è già in cantiere»

Proseguono i lavori sul litorale est per la realizzazione della passeggiata di levante. L'opera si articola in una serie di interventi e inserimenti paesaggistici tali da trasformare quella porzione di costa (difficilmente praticabile) in una piacevole passeggiata pedonale, con possibilità di fruizione anche serale e notturna. In città inoltre sono in corso i lavori della quinta gara strade per la realizzazione di nuovi asfalti. «Il futuro della nostra Trani è già in cantiere», è il commento del sindaco Amedeo Bottaro.