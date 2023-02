Le repliche di "Nà cullane, nu bracciale e n’anìedde": da lunedì la prevendita

Dopo il grande successo riscontrato nel mese di dicembre, l'associazione "Tranensis" attraverso la sua compagnia teatrale, riporta in scena la nuova commedia di Enzo Guacci dal titolo "Nà cullane, nu bracciale e n'anìedde" nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2023 presso l'Auditorium "Mons. Pichierri" della Parrocchia San Magno. Da lunedì 13 febbraio e nei seguenti 15 e 17 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti presso Piazzetta San Francesco, dalle ore 19,30 alle ore 21,00. La modalità di ritiro e prenotazione rimane la stessa della scorsa volta ossia in presenza. I costi dei biglietti variano in base al settore: i settori sono in totale tre (il primo da euro 15,00, il secondo da euro 12,00 e il terzo da euro 10,00). Sarà inoltre possibile, a partire dalla serata del 10 marzo, acquistare il dvd della nuova commedia del maestro Guacci.