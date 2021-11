Accoltellamento a Bisceglie, Lattante: «Mesi di lavoro e sacrifici distrutti in 5 secondi»

Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato accoltellato per sei volte al culmine del diverbio per motivi che al momento non sono noti. È stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie da alcuni amici. La vittima presenta lesioni soprattutto agli arti inferiori, all'inguine e all'addome.



I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno immediatamente avviato le indagini con l'obiettivo di risalire in tempi molto rapidi al responsabile del ferimento. Sarà fondamentale acquisire tutti gli elementi utili attraverso le testimonianze delle persone presenti nelle vicinanze al momento della lite, culminata con l'estrazione di un coltellino che ha provocato le lesioni al 26enne che ha avuto la peggio.



Gli istanti immediatamente successivi all'accaduto sono stati ripresi da un video che circola attraverso le piattaforme di messaggistica privata. Le immagini sono eloquenti e mostrano il giovane riverso a terra, esanime, con i primi soccorsi prestatigli. Il fattaccio sarebbe accaduto a pochi passi da uno dei banconi bar della struttura.

È ricoverato in ospedale il 26enne originario di Bari rimasto ferito a seguito di una violenta lite che si è verificata all'interno del DF Disco di Bisceglie intorno alle 5 del mattino di domenica 7 novembre.Amara la reazione del socio tranese del locale, Giorgio Lattante, pubblicata sulla sua pagina Fb: «Mesi di lavoro, 20 ore al giorno di sacrifici, tanta passione per creare una squadra affiatata fatta di centinaia di ragazzi che vogliono solo lavorare e sentirsi parte di una "casa". Tutto questo distrutto in 5 secondi. Profonda amarezza».