Legambiente e Luna di Sabbia presentano ESC “Trani Social Street” – Books

Il progetto del Corpo Europeo di Solidarietà ESC "Le strade ritrovate - Trani Social Street", promosso dal gruppo giovani di Legambiente Trani e con partner il Comune di Trani, si declina anche nell'ambito della diffusione della cultura letteraria!Finalizzato a rigenerare gli spazi abbandonati o degradati della città, si pone lo stimolante obiettivo di rendere strade e piazze veri e propri luoghi di aggregazione ed espressione artistica libera per giovani e cittadini.Legambiente Trani In collaborazione con la libreria Luna di Sabbia Ubik Trani presenta una rassegna di eventi nell'ambito della diffusione della cultura del libro, parte di un fitto calendario di eventi artistici, musicali, sportivi e culturali che si svolgeranno nel corso della prossima estate nella Città di Trani, itineranti tra strade, piazze, parchi, aree verdi e da riqualificare.Ecco a voi i primi appuntamenti Letterari:- Venerdì 6 maggio, presso Piazza Mazzini (lato Piazza Lambert) alle ore 20.00, per prendere parte alla presentazione del romanzo "Niente da Capire" di Ruggero Ronzulli - Pav Edizioni, moderata dalla volontaria di Legambiente Carla Anna Penza.E' inoltre previsto un piccolo aperitivo a cura de La Locanda del Giullare, "ristorarte" sociale, solidale e inclusivo.- Venerdì 13 Maggio, alle ore 19.00 presso la Piazzetta Lungomare C. Colombo 24-34, per la presentazione del libro "Frammenti di Murgia" - Editore Secop. Gli autori Chiara Cannito e Filippo Tito dialogheranno con la scrittrice Barbara Buttiglione.Conosciamo un po' meglio l'autore del primo libro presentato. Ruggero Ronzulli è cresciuto a Margherita di Savoia e vive a Bari. Si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Bari con una tesi sul mondo della letteratura nel Novecento. Da sempre appassionato del mondo letterario, da sempre impegnato nel sociale, è anche Presidente Regionale di Legambiente Puglia. E' stato selezionato tra gli autori finalisti di diversi concorsi letterari ed è presente nelle pubblicazioni quali "Poi, il silenzio" (Montag edizioni 2011), "AA.VV. Almanacco 1" (Lettere Animate Editore 2012), "Impronte d'amore" (Butterfly Edizioni 2013), "Le orme dell'anima" (Montag Edizioni 2013), "Verrà il mattino ed avrà un tuo verso" (Aletti Editore 2015).Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare agli eventi ma anche a proporre ulteriori incontri culturali ed artistici in città, divenendo veri protagonisti del territorio in cui viviamo.