ll "Concerto della Pace" ha acceso il Natale nel centro storico di Trani

Il 7 dicembre si è tenuto il concerto per la pace. La serata ha visto come protagonisti i giovani musicisti della Scuola Media ad Indirizzo Musicale "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani, i quali si sono esibiti come solisti, in ensemble e formazione orchestrale, sul palco della cassa armonica installata in Piazzetta Scolanova.L'invito, arrivato dal Comune di Trani, dal sindaco avv. Amedeo Bottaro e dall'assessore Cecilia di Lernia, è stato accolto con entusiasmo dal dirigente scolastico prof. Giovanni Cassanelli, in un momento in cui la nostra emergenza è la pace tra i popoli. La Rocca-Bovio-Palumbo lavora da anni per costruire la cultura della pace attraverso numerosi eventi sul territorio e gli Erasmus all'estero.Durante la manifestazione gli studenti hanno proposto un programma vario, di musica classica e moderna, dalla "Primavera" di Vivaldi a "The entertainer" di S. Joplin, dal "Lago dei cigni" di Tchaikovsky all'Intermezzo tratto dall'opera "Cavalleria Rusticana" di Mascagni. Non sono mancati brani della tradizione natalizia e concertistica di fine anno come "White Christmas", "Jingle bells rock" e "Sul bel Danubio blu" di Strauss.A sigillo di questo concerto è stato eseguito l'Inno alla Gioia di Beethoven, quale momento di riflessione sui grandi valori dell'umanità: la fratellanza, la solidarietà e la pace nel mondo.Nonostante le basse temperature della serata, ottima è stata la partecipazione del pubblico che ha popolato Piazza Scolanova e ha partecipato con calorosi applausi ad ogni esibizione.Pregevole l'impegno dei docenti di musica che hanno collaborato a questo progetto, preparando gli allievi ed elaborando gli arrangiamenti per loro: Roberto Fasciano (capo dipartimento di musica), Paola de Candia (violoncello), Pietro Doronzo (flauto traverso), Teodoro Franco (chitarra), Michela Preziosa (pianoforte).Lodevole la serietà degli alunni e la loro capacità di affrontare questa sfida in nome dei valori che dobbiamo fare nostri al fine di condividerli con messaggi di speranza per un futuro costruito mediante un impegno costante, all'insegna della pace.