ll saluto dal porto di Trani della modella Fernanda Lessa

Ottantacinquemila followers per un profilo Instagram non sono pochissimi e la ex top model e conduttrice televisiva Fernanda Lessa, oggi disc jockey per eventi internazionali, ha scelto Trani per un post decisamente affascinante, immortalata con lo sfondo delle luci del Porto sulla prua di una barca a vela.Ormai molta notorietà si conta sui numeri dei social : e un'altra copertina di Trani sicuramente non farà male alla città, benché, sappiamo bene, questo non basta. Ma questi volti più o meno noti, presentano la nostra città . A noi sta creare un'accoglienza sempre più adeguata.