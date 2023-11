Patruno vs Lodispoto: fervono i preparativi per l'elezione del presidente della BAT

Fervono accordi, riunioni, candidature e conta preventiva del voto ponderato (così si chiama tecnicamente, trattandosi di formula numerica) in vista delle elezioni del Presidente dellache si terranno il: dopo la riconferma della candidatura dell'ed in linea di massima rappresentante del centro sinistra (sostenuto per il momento da Margherita di Savoia, Trani, Andria, Bisceglie e San Ferdinando), si è aggiunta anche quella di(sostenuto al momento da Spinazzola, Minervino, Canosa, Barletta;) anche questo in linea di massima rappresentante del centro destra.E' bene sottolineare "in linea di massima" perché in alcune coalizioni il confine fa le opposte fazioni è labile, e prende forma in talune situazioni piuttosto che in altre. In Provincia sono state depositate 95 firme a sostegno della candidatura di Lodispoto e 64 per Patruno.Diciamo subito che si tratta ancora una volta di una: gli aventi diritto al voto sono infattidei comuni della provincia BAT, e sono candidabili e dunque eleggibili gli stessi sindaci della provincia, il cui mandato peròL'elezione avviene con voto diretto, libero e segreto; il presidente viene eletto in pratica dai consiglieri dei comuni facenti parte della provincia. Il consiglio provinciale della Bat, eletto nel 2021, è ancora in funzione anche se in scadenza eLa Legge 56/2014 ha eliminato l'elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che essi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.Il voto ponderato: la popolazione di ciascun Comune viene classificata in fasce che sono le seguenti:a. comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;b. comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;c. comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;d. comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;e. comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;f. comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;g. comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;h. comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;i. comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.Per ciascuna fascia demografica si calcola il valore percentuale del rapporto fra la popolazione della fascia e la popolazione dell'intera provincia.Solo per fare un esempio i Comuni di Spinazzola e Minervino appartengono alla fascia C e hanno un indice di Ponderazione di 1153, mentre Andria, Barletta Trani e Bisceglie, pur avendo un numero di popolazione maggiore, hanno invece 282 di indice. Dunque l'indice è proprio il peso del voto dei singoli consiglieri, e così, sempre per esempio, 1 voto di Minervino corrisponde a circa 4 di Andria.Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola domenica 3 dicembre 2023nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Barletta – Andria – Trani sita a Trani ex S.P. 130 Trani - Andria Km.1,500.