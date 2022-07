Logos Festival, si parte con la musica blues: appuntamento questa sera a Santa Geffa

È tutto pronto per il primo appuntamento del Logos Festival a Santa Geffa, giunto quest'anno alla sua IV edizione.Il primo appuntamento è previsto per questa sera, sabato 2 luglio, con il Freakout Stoned Festival, la prima di due serate dedicate al mondo del Blues e alle sue contaminazioni anche più estreme."Avevamo preannunciato che il Logos Festival quest'anno avrebbe rappresentato un vero e proprio contenitore culturale - dicono gli organizzatori - dove l'esibizione dal vivo diventerà preziosa per tutti i suoi partecipanti. Sul palco si confronteranno entusiasmi, talenti, creatività, dove far vibrare l'area serale di un'estate che oramai è entrata nel vivo.L'appuntamento con la musica blues inizierà alle 21.30 e vedrà esibirsi sul palco ben tre gruppi dello scenario musicale pugliese: Soul of Salem, Rainbow Bridge, Licorice Trip. Si tratta di tre stili, tre formazioni che racconteranno in modo del tutto speciale il rapporto particolare con la musica blues"-Non ci resta che godere dello spettacolo, immersi tra gli ulivi del parco di Santa Geffa in via delle Tufare.